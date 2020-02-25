ИА «Ореанда-Новости». Глава Правового управления Московской патриархии игуменья Ксения рассказала, что в православных храмах началась установка видеокамер, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что камеры будут установлены в храмах вместимостью от 500 человек. Места установки видеокамер будет определять РПЦ, так, в алтарях и местах проведения исповеди их не будет.



Камеры, по словам игуменьи, нужны для того, чтобы предотвращать хищения, как имущества церкви, так и прихожан. Там, где установка камер невозможна из-за правил церкви, будут проводить регулярные обходы.