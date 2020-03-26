ИА «Ореанда-Новости». В РПЦ прокомментировали рекомендацию мэра Москвы Сергея Собянина приостановить церковные службы на время нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля. Рабочая группа РПЦ по коронавирусу сообщает: «Пастырский долг будет в полном объёме исполняться».



Для жителей Москвы и Подмосковья, которые примут решение остаться дома, будут организованы онлайн трансляции богослужений в социальных сетях и по телеканалам «Спас» и «Союз».



Ранее ИА «Ореанда-Новости» уже писало о том, что власти Санкт-Петербурга решили временно закрыть церкви.