ИА «Ореанда-Новости» Забравшегося на крышу «Башни Федерации» в бизнес-центре Москва-сити руфера задержали сотрудники Росгвардии.

Отмечается, что 18-летний нарушитель проник на крышу небоскрёба незаконно. У него была изъята отвёртка, разводной ключ, несколько магнитных ключей для домофонов и фотокамера. По словам задержанного, он уже давно увлекается прогулками по крышам высотных зданий, а на «Башню Федерации» забрался, чтобы сфотографировать виды. Молодого человека доставили в полицейский участок.