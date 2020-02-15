15.02.2020, 10:53
Руководитель OMV рассказал о строительстве «Северного потока-2»
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель нефтегазового предприятия OMV Райан Зеле рассказал о процессе строительства «Северного потока-2».
По словам Райана Зеле, его компания являлась основным финансовым спонсором строительства газопровода до введения американских санкций. В настоящее время Россия разрабатывает способ, которой поможет обойти все санкции и полностью закончить строительство «Северного потока-2». Сейчас газопровод завершён на 94%. Осталось проложить примерно 160 километров, и «Северный поток-2» можно будет вводить в эксплуатацию.
Руководитель OMV отметил, что Россия ищет судно, которое способно будет проложить оставшиеся трубы газопровода на мелководье.
По словам Райана Зеле, его компания являлась основным финансовым спонсором строительства газопровода до введения американских санкций. В настоящее время Россия разрабатывает способ, которой поможет обойти все санкции и полностью закончить строительство «Северного потока-2». Сейчас газопровод завершён на 94%. Осталось проложить примерно 160 километров, и «Северный поток-2» можно будет вводить в эксплуатацию.
Руководитель OMV отметил, что Россия ищет судно, которое способно будет проложить оставшиеся трубы газопровода на мелководье.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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