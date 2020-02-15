ИА «Ореанда-Новости». Руководитель нефтегазового предприятия OMV Райан Зеле рассказал о процессе строительства «Северного потока-2».

По словам Райана Зеле, его компания являлась основным финансовым спонсором строительства газопровода до введения американских санкций. В настоящее время Россия разрабатывает способ, которой поможет обойти все санкции и полностью закончить строительство «Северного потока-2». Сейчас газопровод завершён на 94%. Осталось проложить примерно 160 километров, и «Северный поток-2» можно будет вводить в эксплуатацию.

Руководитель OMV отметил, что Россия ищет судно, которое способно будет проложить оставшиеся трубы газопровода на мелководье. 

 

 