По словам Райана Зеле, его компания являлась основным финансовым спонсором строительства газопровода до введения американских санкций. В настоящее время Россия разрабатывает способ, которой поможет обойти все санкции и полностью закончить строительство «Северного потока-2».Руководитель OMV отметил, что Россия ищет судно, которое способно будет проложить оставшиеся трубы газопровода на мелководье.