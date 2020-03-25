25.03.2020, 07:49
Руководитель Сахалина уведомил об ожидаемой высоте волн цунами на Курилах
ИА «Ореанда-Новости». Пятнадцать сантиметров составит высота ожидаемых волн цунами у Курил. Об этом заявил в Telegram Валерий Лимаренко, работающий на должности главы Сахалина, рассказывает агентство РИА Новости.
Накануне появились сообщения о том, что случилось землетрясение магнитудой 7,6. Жители нескольких районов Камчатки ощутили землетрясение силой до пяти баллов.
По Северо-Курильскому району объявили тревогу цунами. Сейчас осуществляются мероприятия по выведению жителей Северо-Курильска на возвышенные места.
Накануне появились сообщения о том, что случилось землетрясение магнитудой 7,6. Жители нескольких районов Камчатки ощутили землетрясение силой до пяти баллов.
По Северо-Курильскому району объявили тревогу цунами. Сейчас осуществляются мероприятия по выведению жителей Северо-Курильска на возвышенные места.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии