Накануне появились сообщения о том, что случилось землетрясение магнитудой 7,6. Жители нескольких районов Камчатки ощутили землетрясение силой до пяти баллов.По Северо-Курильскому району объявили тревогу цунами. Сейчас осуществляются мероприятия по выведению жителей Северо-Курильска на возвышенные места.