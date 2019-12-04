04.12.2019, 14:10
Руководитель ВОИС рассказал о кратно увеличившемся потенциале России в технологических сферах
ИА «Ореанда-Новости. В ходе разговора с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым руководителем Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсисом Гарри было сказано о развитии РФ "семимильными шагами" и о кратно увеличившемся потенциале страны в сферах технологий.
Гарри заявил, что РФ в области развития передовых технологий двигается семимильными шагами. В качестве примера он привёл Сколково. Он отметил, что видит в России новые начинания в сфере защиты интеллектуальной собственности. По его словам, эти инициативы полезны самым разным промышленным отраслям.
Он также высказал слова благодарности России за оказываемую ВОИС ею помощь.
Гарри заявил, что РФ в области развития передовых технологий двигается семимильными шагами. В качестве примера он привёл Сколково. Он отметил, что видит в России новые начинания в сфере защиты интеллектуальной собственности. По его словам, эти инициативы полезны самым разным промышленным отраслям.
Он также высказал слова благодарности России за оказываемую ВОИС ею помощь.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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