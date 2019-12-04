Гарри заявил, что РФ в области развития передовых технологий двигается семимильными шагами. В качестве примера он привёл Сколково. Он отметил, что видит в России новые начинания в сфере защиты интеллектуальной собственности. По его словам, эти инициативы полезны самым разным промышленным отраслям.Он также высказал слова благодарности России за оказываемую ВОИС ею помощь.