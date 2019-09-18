ИА «Ореанда-Новости». Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева и глава редсовета «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратились к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой обжаловать приговор актёру Павлу Устинову, пишет «Интерфакс».



Напомним, Устинов получил 3,5 года колонии за то, что он при задержании на акции протеста вывихнул плечо сотруднику ОМОНа. При этом есть видеозапись, которая доказывает, что Устинов в этом инциденте не виновен. Однако суд отказался изучить эту запись, несмотря на просьбы защиты.



Главы СМИ отметили, что судья нарушил нормы УПК, отказавшись изучить видеозапись.