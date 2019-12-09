09.12.2019, 00:11
Руководство ФСИН указало, что акция «Бездомный полк» является провокацией
ИА «Ореанда-Новости». Руководство ФСИН указало, что видеообращение акции «Бездомный полк» является провокацией. Информация была опубликована в издательстве «ТАСС».
Пресс-служба ФСИН сообщила, что акция «Бездомный полк», которую запустила пенсионерка московского Управления федеральной службы исполнения наказаний, необоснованна. Бывшие и действующие сотрудники ФСИН заявляют, что им не предоставляют жильё или компенсационный выплаты.
По информации ФСИН, организатором акции протеста является бывшая сотрудница УФСИН Е. Мальцева. Однако, ей была предоставлена единовременная выплата, которая указана в законодательстве России.
Поэтому пресс-служба ФСИН просит не обращать внимание на провокационную акцию под названием «Бездомный полк».
Пресс-служба ФСИН сообщила, что акция «Бездомный полк», которую запустила пенсионерка московского Управления федеральной службы исполнения наказаний, необоснованна. Бывшие и действующие сотрудники ФСИН заявляют, что им не предоставляют жильё или компенсационный выплаты.
По информации ФСИН, организатором акции протеста является бывшая сотрудница УФСИН Е. Мальцева. Однако, ей была предоставлена единовременная выплата, которая указана в законодательстве России.
Поэтому пресс-служба ФСИН просит не обращать внимание на провокационную акцию под названием «Бездомный полк».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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