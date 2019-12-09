Пресс-служба ФСИН сообщила, что акция «Бездомный полк», которую запустила пенсионерка московского Управления федеральной службы исполнения наказаний, необоснованна. Бывшие и действующие сотрудники ФСИН заявляют, что им не предоставляют жильё или компенсационный выплаты.По информации ФСИН, организатором акции протеста является бывшая сотрудница УФСИН Е. Мальцева. Однако, ей была предоставлена единовременная выплата, которая указана в законодательстве России.