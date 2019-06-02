ИА «Ореанда-Новости» После публикации в Сети видеозаписи, на которой запечатлён банкет заключённых исправительной колонии №2 города Ливны Орловской области на Пасху, руководство исправительного учреждения будет уволено. Об этом сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Свои посты покинут руководитель колонии его заместитель. При этом Максименко подчеркнул, что заключённым разрешено праздновать Пасху, однако лишь под контролем руководства исправительного учреждения. Ранее издание «Орловские новости» обнародовало видеозапись, на которой один из осуждённых якобы предлагает отпраздновать праздник за пышно накрытыми столами.