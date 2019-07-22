ИА "Ореанда-Новости" Акционерное общество под названием «Вертолёты России» объявило тендер на закупку обедов для руководства компании. Стоимость лота составила двенадцать миллионов рублей.

Компания является дочерним предприятием крупного российского холдинга с аналогичным названием. На вышеобозначенную сумму администрацию компании будут кормить до 30 апреля 2020 года. Примечательным остаётся тот факт, что название компании, которая выиграла конкурс, не называется. Причина засекреченности в санкционных действиях. Однако, из условий тендера становится ясным, чем будут кормить руководителей «Вертолётов России».

Обед из категории «премиум-класс» должен включать в себя салат, суп, горячее с гарниром, холодные закуски, а также напиток с десертом. В целом, одному человеку из руководства компании выделено 2100 рублей на один такой обед.

Что касается конкретных блюд внутри каждой категории, то складывается следующая картина. В качестве салатов подадут салат «Цезарь» с креветками и сыром пармезан, салат с телятиной и дайконом, который подают в итальянской столице, салат с морепродуктами: с осьминогом или крабом. Четыре супа фигурируют в меню: гаспачо с крабом, с креветками и сыром, суп «Альджото», который подают на острове Мальта, и ещё один с морепродуктами под названием качукко. Основные блюда представлены мясом или рыбой: язычки ягнят, осетрина, печень телёнка и котлета из дикого кабана. На гарнир руководителям предложат гречку или дикий рис. В качестве завершения ежедневного обеда вертолётчики России полакомятся десертом «пьяная груша» или желе из лимона и маракуйи с ванильным бисквитом.