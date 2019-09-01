Кинолента будет носить документальный характер.

Сам фильм выйдет под названием «Беслан. Жизнь за ангелов». Основное действо в фильме будет касаться событиям, которые случились в этом северо-осетинском городе пятнадцать лет назад. Напомним, что 1 сентября 2004 года террористы захватили учеников городской школы №1 во время проведения утренней линейки. Заложников держали в школьном спортивном зале без воды и еды три дня. 3 сентября было принято решение идти на штурм – прозвучали первые взрывы. В школьных стенах образовались бреши, через которые часть задержанных смогла убежать.

Автором документального фильма выступил журналист Вячеслав Гузь. Тема Беслана для него не является новой – в 2004 году он освещал события с места трагедии. Три бывшие заложницы стали главными героинями нового фильма. Среди них Ирина Гуриева, Дзерасса Кудзаева и Фатима Дзгоева. Кроме того, в кадрах появится также офицер, представляющий специальное подразделение «Альфа» Виталий Демидкин. Он принимал участие в штурме школьного здания 3 сентября 2004 года.

Трагедию пятнадцатилетней давности в Северной Осетии помнят до сих пор. Сегодня в Беслане и ряде других городов состоялись траурные мероприятия, призванные почтить память жертв трагедии. По словам Вячеслава Гузя, захват заложников стал своеобразной точкой отсчёта в истории города. Это событие постоянно присутствует в сегодняшней жизни бесланцев. Результатом трагедии в Северной Осетии стала смерть трёхсот тридцати человек, из которых сто восемьдесят шесть – это дети. Раненными оказались около восьмисот человек. Террористы были ликвидированы сотрудниками спецслужб.