ИА «Ореанда-Новости» 58,1 % членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовали за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).

Архиепископия сообщила в Facebook, что за воссоединение проголосовали 104 представителя приходов (58,1 %), против – 75 (41,9 %). «По статутам этого недостаточно, так что будем дальше работать над этим. В течение этой недели владыка соберет духовенство, будем это дело обсуждать», – сообщил журналистам агентства «РИА Новости» протодиакон Иоанн Дробот. Для принятия решения необходимо, чтобы его поддержали две трети членов ассамблеи.

Осенью 2018 года Константинопольская православная церковь приняла решение об упразднении Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе. Был отменён томос 1999 года, в соответствии с которым объединению приходов в Западной Европе, которые покинули юрисдикцию РПЦ в 1931 году, был возвращён статус экзархата Вселенского патриархата.