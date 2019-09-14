ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Московского патриархата сообщила, что Русская православная церковь (РПЦ) приняла обращение архиепископа Хариопольского Иоанна (Реннето), главы Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о вступлении в каноническое единство с РПЦ.

«Члены Священного Синода, обсудив это обращение посредством способов удаленной связи, постановили принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского Патриархата с титулом «Дубнинский», а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление», – сказано в сообщении, размещённом на официальном сайте РПЦ.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе была учреждена в 1931 году.

27 ноября 2018 года Священный синод Вселенского патриархата отменил действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять её в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности её управления.

7 сентября 2019 года на Генеральной ассамблее архиепископии 58 % приходов проголосовали за присоединение, однако для принятия общего решения было необходимо более двух третей голосов. После этого в Московском патриархате заявили, что священнослужители и общины архиепископии, желающие перейти под юрисдикцию РПЦ, могут сделать это индивидуально.