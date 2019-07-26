ИА «Ореанда-Новости». Вооружёнными силами Российской Федерации был осуществлён тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь". Действие проходила с территории полигона Капустин Яр, что расположен в Астраханской области.

Учебно-боевое подразделение по ракетной атаке с заданной точностью поразило обычную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

В то же время подчеркивается, что пусковые задачи выполнены полностью.

В начале апреля два десятка ракетных комплексов подготовились к атаке противника. Затем были проведены масштабные учения в Тверской области.

«Боевой отряд РВСН запустил межконтинентальную баллистическую ракету мобильной наземной ракетной системы "Тополь" », - говорится в сообщении.