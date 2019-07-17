ИА «Ореанда-Новости» Газета Вооружённых сил РФ «Красная звезда» сообщила, что заработная плата рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысится.

В публикации указано, что на закрытой части совещания, проходившего 16 июля в министерстве обороны, глава ведомства Сергей Шойгу проинформировал об одобрении президентом Владимиром Путиным предложений министерства, касающихся повышения уровня социальной защиты рядовых и сержантов – контрактников. Сообщается, что запланировано «существенно увеличить с 1 сентября денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава», а с 1 октября – повысить размер компенсации за наём жилых помещений, что уравняет их с офицерами и прапорщиками.

Журналистам издания также стало известно о запланированном расширении категории граждан, которые вправе пройти службу по контракту в течение 2 лет вместо службы по призыву (ныне это могут сделать только лица со средним профессиональным либо высшим образованием).

Помимо этого запланировано предоставить равные права на бесплатный проезд в отпуск и обратно для рядовых и сержантов – контрактников, а также для курсантов военных образовательных учреждений независимо от места прохождения службы.