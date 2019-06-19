ИА «Ореанда-Новости» В Японском море неизвестное судно попыталось задержать российскую яхту, по неподтверждённой информации это были рыбаки из КНДР. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивостока.

Так командир экипажа теплохода «Селигер» под флагом Либерии сообщил, что в открытом море, предположительно рыбаки из Северной Кореи пытаются остановить яхту «Андиамо» из российского порта Находка, на борту которой находилось три человека.

На сегодняшний день яхту взял на буксир российский теплоход «Лиза», он сопроводит судно до находки. Пострадавших среди команды нет. Представительство МИД России во Владивостоке уведомили о случившемся.