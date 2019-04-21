ИА «Ореанда-Новости» На озере Лаче в Архангельской области четверо рыбаков провалились под лёд и утонули. Об этом передаёт местное управление МЧС.

Вещи рыбаков нашли в субботу сотрудники ГИМС при патрулировании территорий. Вещи плавали в полынье, к которой вела колея от мотобуксировщика.

После выяснения обстоятельств ЧП было установлено, что рыбаки отправились на озеро рано утром, среди них были два врача Каргопольской ЦРБ. Они сели в сани и при помощи мотобуксировщика отправились на лёд. Все вместе они угодили в полынью, из которой не смогли выбраться.

На сегодняшний день в Архангельской области жителям запрещено выходить на лёд водоёмов, так как на ряде рек идёт ледоход, рыбалка в таких условиях может привести к гибели.