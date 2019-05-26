ИА «Ореанда-Новости» В приморском посёлке Преображенское на рыболовном траулере вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю. Общая площадь возгорания составила 500 кв. м. Отмечается, что судно в момент инцидента находилось на причале. Спасателям к настоящему моменту удалось локализовать горение, ведутся работы по проливке трюма. В тушении огня участвовали 23 человека и 7 единиц техники. Отмечается, что пострадавших при пожаре нет, экологической угрозы также нет.