ОРЕАНДА-НОВОСТИ В недавнем интервью вице-премьер Российской Федерации заявил, что с 01 июля будут снижены акцизы на бензин и на дизельное топливо. Как он поясняет, после всестороннего анализа было принято глубоко взвешенное решение по данному вопросу. Оценивались все мнения, в том числе положения закупщиков на рынке, общая динамика цен и необходимости конечного получателя.

На бензиновое топливо размер акциза снизится на три тысячи рублей с тонны, а на дизельное на две тысячи.

Вице премьер так же ответил про прямо возникающий вопрос: где взять экономию на снижение пат и сколько планируемое послабление будет стоить экономике России. Доходные статьи бюджета придется сократить на приблизительно сто миллиардов рублей. Однако, как поясняется, эта сумма вполне посильна для текущей экономической обстановки и будет восполнятся из других источников. При этом та доля акцизного дохода, которая распределялась на нужды регионов будет распределятся за счет федеральной части. Это предпринято, чтобы нуждающиеся бюджеты областей, республик и краев не оказались без необходимых средств.

По мнению специалистов, данная мера должна привести к стабилизации ситуации на российском рынке сырой нефти и нефтепродуктов. Все игроки должны почувствовать улучшение ситуации и тенденция к росту цен на оконечное топливо должна упасть. Если рост на горюче-смазочные материалы и будут заметен для рядового потребителя то, лишь в малой степени. На цену на заправках влияют не только внутренние факторы, такие как акцизы и прибыл компаний, но и ряд внешних факторов, которые не всегда возможно предопределить.

В настоящий момент ряд министерств и Федеральная антимонопольная служба уже разрабатывает нормативные акты, законодательно закрепляющие понижение акцизного налога.

Мнение о понижении акциза на бензин с дизельным топливом прямо противоречит с предложением Министерства финансов, которое в конце прошлого года указывал на необходимость повышения акцизы на топливо в течении следующих двух лет, несмотря на критику Министерства энергетики, участников топливного рынка и бензиновых монополистов.