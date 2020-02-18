18.02.2020, 20:57
С 20 февраля временно приостановят въезд граждан Китая в Россию
ИА «Ореанда-Новости». Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля будет временно приостановлен въезд граждан КНР на территорию России, пишет «Интерфакс».
Речь идёт о поездках в частных, учебных и туристических целях, а также командировках.
Отмечается, что такая мера была принята из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием в Россию граждан Китая.
По последним данным, коронавирусом заражены более 72 тысяч человек по всему миру, было зарегистрировано более 1800 смертельных случаев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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