ИА «Ореанда-Новости». Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля будет временно приостановлен въезд граждан КНР на территорию России, пишет «Интерфакс».



Речь идёт о поездках в частных, учебных и туристических целях, а также командировках.



Отмечается, что такая мера была принята из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием в Россию граждан Китая.



По последним данным, коронавирусом заражены более 72 тысяч человек по всему миру, было зарегистрировано более 1800 смертельных случаев.