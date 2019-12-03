03.12.2019, 13:05
С 2020 года автомобилистов ожидают новые штрафы
ИА «Ореанда-Новости». С 2020 года автомобилистов ожидают новые штрафы, сообщает издательство Life.
Первый штраф будет ожидать собственников «ГАЗелей» и кашеринговых автомобилей, которые будут припаркованы в ночное время суток во дворах жилых домов. Автовладельцев ожидает штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей.
Следующее изменение коснётся водителей автотранспорта, которые будут задержаны за поездку без регистрационного номера по трассам общего пользования. Таких граждан смогут привлечь к административному штрафу в размере до 5 тысяч рублей или лишить водительского удостоверения.
Изменения коснутся не только штрафов. Со следующего года оформлять автономера можно будет не только через ГИБДД, но и через другие аккредитованные фирмы. Также будут изменена процедура техосмотра машины.
Первый штраф будет ожидать собственников «ГАЗелей» и кашеринговых автомобилей, которые будут припаркованы в ночное время суток во дворах жилых домов. Автовладельцев ожидает штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей.
Следующее изменение коснётся водителей автотранспорта, которые будут задержаны за поездку без регистрационного номера по трассам общего пользования. Таких граждан смогут привлечь к административному штрафу в размере до 5 тысяч рублей или лишить водительского удостоверения.
Изменения коснутся не только штрафов. Со следующего года оформлять автономера можно будет не только через ГИБДД, но и через другие аккредитованные фирмы. Также будут изменена процедура техосмотра машины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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