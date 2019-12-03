



Автовладельцев ожидает штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей.Следующее изменение коснётсяТаких граждан смогут привлечь к административному штрафу в размере до 5 тысяч рублей или лишить водительского удостоверения.Изменения коснутся не только штрафов. Со следующего года оформлять автономера можно будет не только через ГИБДД, но и через другие аккредитованные фирмы. Также будут изменена процедура техосмотра машины.