12.11.2019, 13:31
С 2020 года будут изменены некоторые дорожные знаки
ИА «Ореанда-Новости». Со следующего года некоторые дорожные знаки будут изменены, сообщает издательство «Коммерсантъ».
РосдорНИИ министерства транспорта России разрабатывает новые обозначения знаков «Главная дорога» и «Уступи дорогу». Со следующего года указанные знаки будут располагаться на прямоугольных щитах с применением жёлто-зелёного цвета. Также уже разработан и утверждён новый знак, который обозначает установку переносных треног.
Будут изменены и правила разметки дорог, например, отсутствие и наличие жёлтой разметки дорожного полотна в местах парковок.
Документ о внесении изменений находится на последней стадии согласования.
РосдорНИИ министерства транспорта России разрабатывает новые обозначения знаков «Главная дорога» и «Уступи дорогу». Со следующего года указанные знаки будут располагаться на прямоугольных щитах с применением жёлто-зелёного цвета. Также уже разработан и утверждён новый знак, который обозначает установку переносных треног.
Будут изменены и правила разметки дорог, например, отсутствие и наличие жёлтой разметки дорожного полотна в местах парковок.
Документ о внесении изменений находится на последней стадии согласования.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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