ИА «Ореанда-Новости». Со следующего года некоторые дорожные знаки будут изменены, сообщает издательство «Коммерсантъ».

РосдорНИИ министерства транспорта России разрабатывает новые обозначения знаков «Главная дорога» и «Уступи дорогу». Со следующего года указанные знаки будут располагаться на прямоугольных щитах с применением жёлто-зелёного цвета. Также уже разработан и утверждён новый знак, который обозначает установку переносных треног.

Будут изменены и правила разметки дорог, например, отсутствие и наличие жёлтой разметки дорожного полотна в местах парковок.

Документ о внесении изменений находится на последней стадии согласования.