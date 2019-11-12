«Главная дорога» и «Уступи дорогу». Со следующего года указанные знаки будут располагаться на прямоугольных щитах с применением жёлто-зелёного цвета. Также уже разработан и утверждён новый знак, который обозначает установку переносных треног.



Будут изменены и правила разметки дорог, например, отсутствие и наличие жёлтой разметки дорожного полотна в местах парковок.





РосдорНИИ министерства транспорта России разрабатывает новые обозначения знаковДокумент о внесении изменений находится