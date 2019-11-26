26.11.2019, 14:52
С 2020 года будут отменены выплаты 50 рублей по уходу за ребёнком до 3 лет
ИА «Ореанда-Новости». С 2020 года будут отменены компенсационные выплаты в сумме 50 рублей по уходу за ребёнком до 3 лет. Указ Владимира Путина был опубликован сегодня, 25 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.
Тем, кому уже была назначена выплата, положенные 50 рублей будут предоставлены до достижения ребёнком возраста 3 лет. Закон, устанавливающий компенсацию, считается утратившим силу.
Изменения связаны с новым законом, который позволяет получать пособие по уходу за ребёнком до 3 лет в размере регионального детского прожиточного минимума, если будет установлено, что доход семьи не превышает 2 прожиточных минимумов трудоспособного населения.
Тем, кому уже была назначена выплата, положенные 50 рублей будут предоставлены до достижения ребёнком возраста 3 лет. Закон, устанавливающий компенсацию, считается утратившим силу.
Изменения связаны с новым законом, который позволяет получать пособие по уходу за ребёнком до 3 лет в размере регионального детского прожиточного минимума, если будет установлено, что доход семьи не превышает 2 прожиточных минимумов трудоспособного населения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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