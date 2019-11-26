Тем, кому уже была назначена выплата, положенные 50 рублей будут предоставлены до достижения ребёнком возраста 3 лет. Закон, устанавливающий компенсацию, считается утратившим силу.Изменения связаны с новым законом, который позволяет получать пособие по уходу за ребёнком до 3 лет в размере регионального детского прожиточного минимума, если будет установлено, что доход семьи не превышает 2 прожиточных минимумов трудоспособного населения.