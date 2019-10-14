14.10.2019, 21:24
С 2020 года изменятся правила заключения трудовых договоров
ИА «Ореанда-Новости». Минтруд России планирует внести изменения в Трудовой кодекс РФ, который позволит работникам и работодателем продлевать срочные договоры и обяжет предупреждать организации о выходе на работу после декрета.
Законопроект о внесении изменений в действующий Трудовой кодекс России вносит несколько изменения, которые регулируют приём и увольнение сотрудников. Первый касается срочных договоров. С 2020 года будет возможно продлить такой договор один раз. Срок действия срочного договора не изменится, он будет составлять максимум 5 лет.
Также будут внесены изменения в правила увольнения временных работников и выхода работниц из декрета. Таким образом, законодатель обяжет декретниц за 3 дня до выхода на работу уведомлять своего работодателя об этом. В свою очередь, организация за 3 дня предупредит временного работника о прекращении трудового договора.
Законопроект о внесении изменений в действующий Трудовой кодекс России вносит несколько изменения, которые регулируют приём и увольнение сотрудников. Первый касается срочных договоров. С 2020 года будет возможно продлить такой договор один раз. Срок действия срочного договора не изменится, он будет составлять максимум 5 лет.
Также будут внесены изменения в правила увольнения временных работников и выхода работниц из декрета. Таким образом, законодатель обяжет декретниц за 3 дня до выхода на работу уведомлять своего работодателя об этом. В свою очередь, организация за 3 дня предупредит временного работника о прекращении трудового договора.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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