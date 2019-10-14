Законопроект о внесении изменений в действующий Трудовой кодекс России вносит несколько изменения, которые регулируют приём и увольнение сотрудников. Первый касается срочных договоров.. Срок действия срочного договора не изменится, он будет составлять максимум 5 лет.Также будут внесены изменения в правила увольнения временных работников и выхода работниц из декрета. Таким образом, законодатель обяжетоб этом. В свою очередь, организация