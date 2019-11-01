01.11.2019, 00:36
С 2020 года налоговое резидентство после 90 дней пребывания будет добровольным
ИА «Ореанда-Новости». С 2020 года налоговыми резидентами после пребывания в России 90 суток можно будет стать только добровольно.
В следующем году законодательный срок обязательного резидентства не изменится. Он останется равным 183 суткам. Однако, по словам министра финансов России Антона Силуанова, в законодательстве будет предусмотрено условие о добровольном переходе в статус резидента. Это можно будет сделать спустя 90 дней пребывания на территории Российской Федерании в течение года.
Это позволит людям самостоятельно выбирать ставки налогообложения. Они могут уплачивать НДФЛ в размере 30% или перейти на стандартные российские ставки налогов по заработной плате, налогу на имущества и доходы от предпринимательской деятельности.
В следующем году законодательный срок обязательного резидентства не изменится. Он останется равным 183 суткам. Однако, по словам министра финансов России Антона Силуанова, в законодательстве будет предусмотрено условие о добровольном переходе в статус резидента. Это можно будет сделать спустя 90 дней пребывания на территории Российской Федерании в течение года.
Это позволит людям самостоятельно выбирать ставки налогообложения. Они могут уплачивать НДФЛ в размере 30% или перейти на стандартные российские ставки налогов по заработной плате, налогу на имущества и доходы от предпринимательской деятельности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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