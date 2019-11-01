В следующем годуОн останется равным 183 суткам. Однако, по словам министра финансов России Антона Силуанова, в законодательстве будет предусмотреноЭто позволит людям самостоятельно выбирать ставки налогообложения. Они могут уплачивать НДФЛ в размере 30% или перейти на стандартные российские ставки налогов по заработной плате, налогу на имущества и доходы от предпринимательской деятельности.