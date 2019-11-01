ИА «Ореанда-Новости». С 2020 года налоговыми резидентами после пребывания в России 90 суток можно будет стать только добровольно.

В следующем году законодательный срок обязательного резидентства не изменится. Он останется равным 183 суткам. Однако, по словам министра финансов России Антона Силуанова, в законодательстве будет предусмотрено условие о добровольном переходе в статус резидента. Это можно будет сделать спустя 90 дней пребывания на территории Российской Федерании в течение года.

Это позволит людям самостоятельно выбирать ставки налогообложения. Они могут уплачивать НДФЛ в размере 30% или перейти на стандартные российские ставки налогов по заработной плате, налогу на имущества и доходы от предпринимательской деятельности.