С 2020 году перепись населения будет проводиться в электронном виду

ИА «Ореанда-Новости». Перепись населения в октябре 2020 года будет происходить самостоятельно при помощи сайта Госуслуг через интернет.



Но кроме этого по квартирам будут ходить специалисты с планшетами и в электронном виде проводить перепись населения той категории граждан, которая не может самостоятельно воспользоваться интернетом. Но это не означает полного отказа от мобильных устройств. По средствам связи жильцу квартиры поступит пароль, который необходимо будет сверить с переписчиком. Только в этом случае процедура регистрации будет выполнена успешна.



Уже сейчас Росстат начал принимать меры по составлению специальных программ и закупки электронного оборудования.

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