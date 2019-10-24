Сегодня, 24 октября, депутатами Государственной думы России было принято решение о разрешении привлечения Николая Герасименко к административной ответственность.Депутата Государственной думы России привлекают к ответственности по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение правил дорожного движения.