24.10.2019, 17:36
С депутата Герасименко сняли неприкосновенность
ИА «Ореанда-Новости». С депутата Госдумы РФ сняли неприкосновенность, сообщает издательство «РИА.Новости».
Сегодня, 24 октября, депутатами Государственной думы России было принято решение о разрешении привлечения Николая Герасименко к административной ответственность. 329 парламентариев поддержали снятие особого статуса с депутата Госдумы РФ.
В июне 2019 года Герасименко совершил наезд на мотоциклиста. Депутата Государственной думы России привлекают к ответственности по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение правил дорожного движения. Виновного могут оштрафовать на сумму от 10 до 25 тысяч рублей или лишить водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Сегодня, 24 октября, депутатами Государственной думы России было принято решение о разрешении привлечения Николая Герасименко к административной ответственность. 329 парламентариев поддержали снятие особого статуса с депутата Госдумы РФ.
В июне 2019 года Герасименко совершил наезд на мотоциклиста. Депутата Государственной думы России привлекают к ответственности по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение правил дорожного движения. Виновного могут оштрафовать на сумму от 10 до 25 тысяч рублей или лишить водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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