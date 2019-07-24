ИА «Ореанда-Новости» С начала 2019 года пограничные службы Украины не допустили в страну почти 4,89 тысячи граждан России. Об этом доложил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации погранслужбы Украины Андрей Демченко.

В ноябре 2018 на Украине было введено военное положение, в связи с чем, в страну был запрещён въезд россиянам мужского пола от 16 до 60 лет. Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Госпогранслужбе и после окончания действия военного положения усиленно охранять границы с РФ.