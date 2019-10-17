ИА «Ореанда-Новости». С января по август текущего года население России сократилось на 52 500 человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счёт мигрантов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.



Сообщается, что за этот период в России родилось 994 300 человек против 1 078 100 родившихся за такой же период годом ранее. При этом уменьшилось и количество умерших - 1 213 500 человек против 1 247 200 в прошлом году.



Таким образом, за первые восемь месяцев года зафиксирована естественная убыль населения на 219 200 человек против убыли в 169 100 человек годом ранее.