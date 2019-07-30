ИА «Ореанда-Новости» Число предотвращённых террористических актов не снижается, с начала года спецслужбы предотвратили 17 атак. Заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

Он подчеркнул, что присутствует опасность создания очагов террористической активности в регионах страны. И предотвращенные атаки служат этому подтверждением. За полгода было предпринято 17 попыток терактов.