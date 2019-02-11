По его словам, основная часть граждан, которые решили работать официально, приходится на Москву. При этом новый фискальный режим работает ещё в трёх регионах – Татарстане, Калужской области и Подмосковье.Специалисты называют цифру 20 тысяч хорошим результатом. Однако они подчёркивают, что по сравнению с общим количеством самозанятых граждан, это очень небольшая их часть, пишут «Известия».Про эту сумму говорили в Минэкономразвития, однако в Госдуме это предложение отклонили. Таким образом, выделение денег на эту цель в бюджет 2019-2021 года не заложили. Издание сообщает, что в министерстве не ответили на вопрос, будет ли повторное предложение.. Напомним, что закон о налоге на профессиональный доход действует в России с начала этого года. Под самозанятым понимается человек, которые занимается предпринимательской деятельностью, основанной только на личном труде без привлечения силы наёмных сотрудников.По новому закону, самозанятый гражданин должен зарегистрироваться в специальном приложении. Там он обязан отмечать каждую оказанную услугу или проданный товар. Кроме того, он должен указать и свой заработок, а также от кого он его получил: физического лица или юридического.. Деньги снимаются автоматически с банковской карты самозанятого. Максимальный доход не может превышать 2,4 миллиона рублей в год. Эксперты говорят о том, что первые результаты налогового эксперимента можно будет увидеть не менее чем через полгода посла старта.