11.02.2019, 08:34
С начала года в России зарегистрировали 20 тысяч самозанятых
ИА «Ореанда-Новости». Новый налоговый режим работает в стране пять недель. За это время в качестве самозанятого зарегистрировались 20 тысяч человек, сообщает руководитель организации «Опора России» Александр Калинин.
По его словам, основная часть граждан, которые решили работать официально, приходится на Москву. При этом новый фискальный режим работает ещё в трёх регионах – Татарстане, Калужской области и Подмосковье.
Специалисты называют цифру 20 тысяч хорошим результатом. Однако они подчёркивают, что по сравнению с общим количеством самозанятых граждан, это очень небольшая их часть, пишут «Известия».
При этом Калинин полагает, что для того, чтобы сделать так называемый выход из тени более популярным, необходимо вложить в это около 1 миллиарда рублей. Про эту сумму говорили в Минэкономразвития, однако в Госдуме это предложение отклонили. Таким образом, выделение денег на эту цель в бюджет 2019-2021 года не заложили. Издание сообщает, что в министерстве не ответили на вопрос, будет ли повторное предложение.
Сейчас, по оценкам экспертов, в стране около 15 миллионов нелегально работающих граждан. Напомним, что закон о налоге на профессиональный доход действует в России с начала этого года. Под самозанятым понимается человек, которые занимается предпринимательской деятельностью, основанной только на личном труде без привлечения силы наёмных сотрудников.
По новому закону, самозанятый гражданин должен зарегистрироваться в специальном приложении. Там он обязан отмечать каждую оказанную услугу или проданный товар. Кроме того, он должен указать и свой заработок, а также от кого он его получил: физического лица или юридического. В первом случае налог составит 4% от суммы сделки, во втором — 6%. Деньги снимаются автоматически с банковской карты самозанятого. Максимальный доход не может превышать 2,4 миллиона рублей в год. Эксперты говорят о том, что первые результаты налогового эксперимента можно будет увидеть не менее чем через полгода посла старта.
По его словам, основная часть граждан, которые решили работать официально, приходится на Москву. При этом новый фискальный режим работает ещё в трёх регионах – Татарстане, Калужской области и Подмосковье.
Специалисты называют цифру 20 тысяч хорошим результатом. Однако они подчёркивают, что по сравнению с общим количеством самозанятых граждан, это очень небольшая их часть, пишут «Известия».
При этом Калинин полагает, что для того, чтобы сделать так называемый выход из тени более популярным, необходимо вложить в это около 1 миллиарда рублей. Про эту сумму говорили в Минэкономразвития, однако в Госдуме это предложение отклонили. Таким образом, выделение денег на эту цель в бюджет 2019-2021 года не заложили. Издание сообщает, что в министерстве не ответили на вопрос, будет ли повторное предложение.
Сейчас, по оценкам экспертов, в стране около 15 миллионов нелегально работающих граждан. Напомним, что закон о налоге на профессиональный доход действует в России с начала этого года. Под самозанятым понимается человек, которые занимается предпринимательской деятельностью, основанной только на личном труде без привлечения силы наёмных сотрудников.
По новому закону, самозанятый гражданин должен зарегистрироваться в специальном приложении. Там он обязан отмечать каждую оказанную услугу или проданный товар. Кроме того, он должен указать и свой заработок, а также от кого он его получил: физического лица или юридического. В первом случае налог составит 4% от суммы сделки, во втором — 6%. Деньги снимаются автоматически с банковской карты самозанятого. Максимальный доход не может превышать 2,4 миллиона рублей в год. Эксперты говорят о том, что первые результаты налогового эксперимента можно будет увидеть не менее чем через полгода посла старта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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