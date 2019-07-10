ИА «Ореанда-Новости» Специалисты Роспотребндора выявили и сняли с реализации около 28,5 тонн небезопасных пищевых продуктов в детских оздоровительных лагерях с начала летнего сезона.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что вся продукция, снятая с реализации, не соответствовала нормам безопасности.

Помимо этого, ведомство также выявило случаи организации детского отдыха в местах для этого не предназначенных, которые не были внесены в региональные реестры. Кроме того, по итогам проверки от работы были отстранены около 600 человек, при этом более половины из них – сотрудники пищеблока.