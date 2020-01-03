Мужчина поймал машину также возле станции метро «Нарвская», чтобы доехать до дома. Стоимость поездки составила немного, так как ехать надо было не более 20 минут.После того, как петербуржец вышел из такси, он оставил в машине кошелёк и iPhone. У мужчины с собой было около 30 тысяч рублей наличными и банковские карты. Через некоторое время на номер телефона пришло сообщение о списание с карты более 500 тысяч рублей.Мужчина заблокировал карту и обратился в полицию.