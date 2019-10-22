ИА «Ореанда-Новости». Посольство России в Норвегии сообщило об эвакуации женщины из состава команды ледокола «Тор», который ранее подал сигнал бедствия у берегов Норвегии, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что россиянку с травмами доставили в больницу города Олесунд. При этом характер повреждений не сообщается.



В посольстве рассказали, что сигнал бедствия судно подало в условиях шторма из-за вышедших из строя двигателей. Сейчас судно идёт по маршруту. Ранее Росморречфлот заявил, что ледокол подал сигнал бедствия «по ошибке».