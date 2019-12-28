ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники ФСИН сняли с сестёр Хачатурян электронные браслеты.

Адвокат сестёр Алексей Липцер сообщил РИА Новости о том, что сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты с Крестины и Ангелины Хачатурян. Ранее в СМИ появилась информация о том, что браслет сняли с младшей из трёх сестёр Марии.

Адвокат отметил, что к этим двум сёстрам пришлось ехать домой, чтобы снять браслеты.

СК России решил не продлевать данную меру пресечения сёстрам. Однако, как сообщил Липцер, девушкам до сих пор запрещено общаться друг с другом, ровно как и с журналистами до конца процесса.

История сестёр Хачатурян получила широкую огласку. Три сестры зарезали своего отца, в чём суд признал их виновными. Экспертиза доказала, что отец сексуально эксплуатировал своих дочерей, однако девушкам всё равно грозит наказание за убийство группой лиц по предварительному сговору.