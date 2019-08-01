ИА «Ореанда-Новости». Российская авиакомпания S7 Airlines решила временно вернуть своё старое название «Сибирь» из-за лесных пожаров в России, пишет РИА Новости.



Кроме того, компания будет отчислять по 100 рублей на посадку деревьев с билетов по сибирским направлениям.



В компании пояснили, что к названию S7 вернутся только после того, как фонд соберёт достаточно денег для посадки 1 миллиона деревьев. На сайте авиакомпании также создали сервис, через который можно перевести деньги на деревья.



Сейчас в Сибири горит около трёх миллионов гектаров тайги. Потушить пожары пытаются с помощью авиации.