ИА "Ореанда-Новости" Сад с литературно-музыкальным направлением, посвящённый героям произведений русского прозаика и философа Ф.М. Достоевского, был открыт сегодня в городе Санкт-Петербурге. Открытие объекта произошло накануне городского праздника «День Достоевского», который отмечается жителями города на Неве ежегодно. Этот праздник отмечается уже в десятый раз, однако, он посвящён вовсе не дню рождения Достоевского. Речь идёт о событиях, описанных автором в произведении под названием «Преступление и наказание». Об этом свидетельствуют следующие строки из романа: «в начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер».

По информации, предоставленной организаторами открытия сада, всем присутствующим будет предложена музыкально-литературная программа, в рамках которой попытаются установить влияние героев Достоевского на создание тех или иных музыкальных произведений. Первый день фестиваля организаторы назвали «День ДО».

Инициаторами этого события выступили сотрудники Центральной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. В самом здании библиотеки посетителям будут предложены различные акции и мероприятия.

Основное действо состоится завтра. Местом проведения мероприятия был выбран Кузнечный переулок, расположенный в центральной части Северной Пальмиры. Здесь будут организован карнавал с большими куклами-марионетками и живыми скульптурами, олицетворяющими героев произведений Достоевского. Далее праздник «День Достоевского» рассредоточится по локациям Санкт-Петербурга. Среди них: Михайловский замок, музей «Разночинный Петербург», музей Анны Ахматовой, Некрополь мастеров искусств, библиотека имени Маяковского и другие городские библиотеки, Юсуповский сад.