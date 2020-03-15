ИА «Ореанда-Новости». Американский посол в РФ заявил, что Трамп приветствовал идею Путина организовать саммит «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН. Джон Салливан уточнил в интервью «Коммерсанту», что Трамп предложил провести сами на территории США на полях «недели высокого уровня» сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Дипломат подчеркнул, что стороны должны обсудить множеству вопросов, включая повестку встречи, место и время её проведения.

Салливан напомнил, что 5 февраля вручал Путину доверительные грамоты. Во время церемонии российский президент упомянул контроль над вооружениями как одну из тем саммита.

Посол также подчеркнул, что обсуждение этой тематики соответствовало бы духу и сути переговоров, которые велись между Москвой и Вашингтоном последние годы.