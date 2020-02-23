Российской актрисой в инстаграме было заявлено, что она мечтает уехать на полгода из страны и перестать заниматься творчеством.Один из подписчиков спросил у Самбурской о причине её намерения покинуть Россию.Когда у Самбурской спросили, куда бы ей хотелось уехать, она сообщила, что как только определится с местом, так сразу же там и окажется.