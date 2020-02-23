23.02.2020, 07:41
Самбурская назвала причину, по которой она хочет уехать из России
ИА «Ореанда-Новости». Актриса Настасья Самбурская сказала, что хочет покинуть на полгода Россию из-за холода.
Российской актрисой в инстаграме было заявлено, что она мечтает уехать на полгода из страны и перестать заниматься творчеством.
Один из подписчиков спросил у Самбурской о причине её намерения покинуть Россию. Актриса ответила, что такой причиной является "холод собачий". Когда у Самбурской спросили, куда бы ей хотелось уехать, она сообщила, что как только определится с местом, так сразу же там и окажется.
Российской актрисой в инстаграме было заявлено, что она мечтает уехать на полгода из страны и перестать заниматься творчеством.
Один из подписчиков спросил у Самбурской о причине её намерения покинуть Россию. Актриса ответила, что такой причиной является "холод собачий". Когда у Самбурской спросили, куда бы ей хотелось уехать, она сообщила, что как только определится с местом, так сразу же там и окажется.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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