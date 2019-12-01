Об этом передаёт РИА Новости, которое ссылается на пресс-службу компании.Ранее стало известно, что самолёт, летевший из столицы России в Сочи, совершил в аэропорту Ростова-на-Дону внеплановую посадку.Пилоты самолёта приняли решение приземлиться в Ростове-на-Дону в связи с тем, что находившаяся на борту женщина 55 лет почувствовала себя плохо. Женщине бортпроводниками была оказана вся необходимая помощь.Женщину передали бригаде скорой помощи. После того, как самолёт дозаправили, он отправился в Сочи.