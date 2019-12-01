01.12.2019, 11:48
Самолёт, который экстренно сел в Ростове-на-Дону, отправился в Сочи
ИА «Ореанда-Новости» Летевший из Москвы самолёт "Аэрофлота", который совершил из-за того, что ухудшилось самочувствие одного из пассажиров, посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, отправился в Сочи. Об этом передаёт РИА Новости, которое ссылается на пресс-службу компании.
Ранее стало известно, что самолёт, летевший из столицы России в Сочи, совершил в аэропорту Ростова-на-Дону внеплановую посадку.
Пилоты самолёта приняли решение приземлиться в Ростове-на-Дону в связи с тем, что находившаяся на борту женщина 55 лет почувствовала себя плохо. Женщине бортпроводниками была оказана вся необходимая помощь.
Женщину передали бригаде скорой помощи. После того, как самолёт дозаправили, он отправился в Сочи.
Ранее стало известно, что самолёт, летевший из столицы России в Сочи, совершил в аэропорту Ростова-на-Дону внеплановую посадку.
Пилоты самолёта приняли решение приземлиться в Ростове-на-Дону в связи с тем, что находившаяся на борту женщина 55 лет почувствовала себя плохо. Женщине бортпроводниками была оказана вся необходимая помощь.
Женщину передали бригаде скорой помощи. После того, как самолёт дозаправили, он отправился в Сочи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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