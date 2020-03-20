ИА «Ореанда-Новости» . Воздушное судно, летевшее из российской столицы, совершило успешную посадку в уфимском аэропорту после анонимного сообщения о заложенной на борту «бомбе». Как сообщил изданию «РИА Новости» официальный представитель аэропорта, специалисты не обнаружили в самолёте взрывчатку или иные опасные предметы.

Пресс-служба аэропорта Уфы сообщила, что самолёт «Москва-Уфа» благополучно приземлился, о происшествиях на борту информации нет.

Напомним, что по всей территории России в марте текущего года стали поступать многочисленные анонимные сообщения о «минировании» воздушных судов. При этом ни одна угроза так и не подтвердилась.