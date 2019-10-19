ИА «Ореанда-Новости». Самолёт из Улан-Удэ успешно осуществил вынужденную посадку в Красноярске.

Самолёт, летевший из Улан-Удэ в Москву, принадлежит авиакомпании Smartavia. Причиной резкой смены маршрута стало анонимное сообщение о том, что борт заминирован.

По сообщениям пресс-службы авиакомпании, звонивший задержан в аэропорту Улан-Удэ. Сообщивший о взрывном устройстве на борту оказался опоздавшим пассажиром. Он позвонил практически сразу же после того, как самолёт взлетел.

Самолёт запросил разрешение на вынужденную посадку. На данный момент он успешно приземлился для проведения дополнительной проверки. Всего он пробыл в воздухе примерно три часа.