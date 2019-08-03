ИА «Ореанда-Новости». Авиация Минобороны России потушила почти половину лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство.



Сообщается, что огнём охвачена территрия 1,1 миллиона гектаров. Сейчас потушено 450 тысяч гектаров.



В Красноярском крае и Иркутской области удалось ликвидировать 116 116 крупных лесных пожаров. Уточняется, что авиация страны за три дня сбросила на охваченные пожаром территории более 3586 тонн воды.