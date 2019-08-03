03.08.2019, 18:11
Самолёты Минобороны потушили 450 тысяч га пожаров в лесах Сибири
ИА «Ореанда-Новости». Авиация Минобороны России потушила почти половину лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство.
Сообщается, что огнём охвачена территрия 1,1 миллиона гектаров. Сейчас потушено 450 тысяч гектаров.
В Красноярском крае и Иркутской области удалось ликвидировать 116 116 крупных лесных пожаров. Уточняется, что авиация страны за три дня сбросила на охваченные пожаром территории более 3586 тонн воды.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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