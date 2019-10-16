Известно, что девочка работает моделью с четырёх лет. Она уже поработала с брендами Yudashkin kids, Gloria Jeans, Monnalisa Kids. Сообщается также, что у неё свыше 25 тысяч подписчиков в Instagram.Аккаунт девочки ведёт её мама, она постит фотографии ребёнка, в том числе рекламные.