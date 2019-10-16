16.10.2019, 17:15
Самой красивой девочкой в мире признали 6-летнюю россиянку
ИА «Ореанда-Новости». Британское издание Daily Mail сообщило, что шестилетняя модель из Москвы Алина Якупова была признана самым красивым ребёнком в мире, пишет «МК».
Известно, что девочка работает моделью с четырёх лет. Она уже поработала с брендами Yudashkin kids, Gloria Jeans, Monnalisa Kids. Сообщается также, что у неё свыше 25 тысяч подписчиков в Instagram.
Аккаунт девочки ведёт её мама, она постит фотографии ребёнка, в том числе рекламные.
Известно, что девочка работает моделью с четырёх лет. Она уже поработала с брендами Yudashkin kids, Gloria Jeans, Monnalisa Kids. Сообщается также, что у неё свыше 25 тысяч подписчиков в Instagram.
Аккаунт девочки ведёт её мама, она постит фотографии ребёнка, в том числе рекламные.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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