06.05.2019, 21:19
Самой красивой замужней женщиной России оказалась уроженка Марий Эл
ИА "Ореанда-Новости" 32-летняя жительница Йошкар-Олы Ольга Попова оказалась победительницей конкурса красоты "Миссис и леди Хрустальная корона мира — Россия — Европа — Вселенная 2019". Теперь бизнес-леди из Марий Эл предстоит выступить за страну на следующем этапе конкурса. Согласно его положению, состязание пройдёт в Европе.
У Ольги Поповой есть сын и дочь. Она является руководителем крупного магазина одежды. По словам директора школы красоты «Мисс Марий Эл» Владимира Паршина, Ольга долгое время была не уверена в собственных силах и не принимала участие в конкурсе. В августе прошлого года Попова дала согласие на участие в конкурсе. Для того чтобы подготовиться к конкурсу, ей пришлось заниматься пластикой, хореографией, осваивать принципы дефиле. Кроме того, на конкурсе Ольга Попова представляла национальный костюм и исполнила национальный танец.
У Ольги Поповой есть сын и дочь. Она является руководителем крупного магазина одежды. По словам директора школы красоты «Мисс Марий Эл» Владимира Паршина, Ольга долгое время была не уверена в собственных силах и не принимала участие в конкурсе. В августе прошлого года Попова дала согласие на участие в конкурсе. Для того чтобы подготовиться к конкурсу, ей пришлось заниматься пластикой, хореографией, осваивать принципы дефиле. Кроме того, на конкурсе Ольга Попова представляла национальный костюм и исполнила национальный танец.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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