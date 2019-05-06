Теперь бизнес-леди из Марий Эл предстоит выступить за страну на следующем этапе конкурса. Согласно его положению, состязание пройдёт в Европе.У Ольги Поповой есть сын и дочь. Она является руководителем крупного магазина одежды. По словам директора школы красоты «Мисс Марий Эл» Владимира Паршина, Ольга долгое время была не уверена в собственных силах и не принимала участие в конкурсе. В августе прошлого года Попова дала согласие на участие в конкурсе. Для того чтобы подготовиться к конкурсу, ей пришлось заниматься пластикой, хореографией, осваивать принципы дефиле. Кроме того, на конкурсе Ольга Попова представляла национальный костюм и исполнила национальный танец.