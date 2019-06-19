ИА "Ореанда-Новости" Три крупные церкви, расположенные в Курганской области, получат финансирование со стороны государства в этом году. Федеральные деньги пойдут на реставрацию этих архитектурных памятников.

По информации, предоставленной начальником управления охраны объектов культурного наследия Сергеем Севостьяновым, большая часть денег будет направлена на восстановление Успенского собора, расположенного в Далматовском монастыре. Это здание является самой старой постройкой, выполненной из кирпича. Решение выделить деньги Курганской области было принято министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским в ходе встречи с исполняющим обязанности губернатора Курганской области Вадимом Шумковым, заключил Севостьянов.

Работы в церкви Трёх святителей начались ещё четыре года назад. До конца текущего года в планах реставраторов полностью закончить внутреннее убранство церкви, а также окна и двери. На эти цели государство выделило 47 миллионов рублей. Церковь в селе Батурино Шадринского района области получит свыше 30 миллионов на завершение восстановления. Кроме того, начались работы по восстановлению Успенского собора, окончательную реставрацию которого планируют завершить в 2020 году. В настоящий момент окончательная стоимость работ неизвестна. Были заключены два государственных контракта на общую сумму в 23,7 миллионов рублей. Завершение работ успенского собора будет зафиксировано в ещё одном госконтракте, предварительная стоимость которого составит свыше 100 миллионов рублей.

Всего в Курганской области расположено 304 архитектурных памятника, 20 из которых являются объектами религиозного значения. Некоторые памятники архитектуры в области восстанавливаются путём благотворительности. Так, к примеру, компания «СУЭНКО» выделила средства на ремонт церкви в селе Рычково Белозёрского района области.