26.05.2018, 14:05
Санкт-Петербург будет праздновать «День города»
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 27 мая северная столица в лице Санкт-Петербурга будет праздновать день города. Родина множества знаменитых писателей и поэтов празднует свое 350-летие. Петербургские власти начали проводить подготовку к мероприятию еще 20 мая, дабы провести в городе массу обширных развлекательных мероприятий. Гвоздём программы станет концерт, который пройдет на Дворцовой площади.
Организаторы празднования планируют отметить день рождение города особенно пышно. Уже подготовлена обширная программа, которая должна произвести огромное впечатление на всех присутствующих на праздновании. Развлекательные мероприятия продляться два дня, с 26 по 27 мая.
На площади Островского пройдёт «сладкий» фестиваль, на котором все желающие смогут попробовать разные сорта мороженых и других сладостей. На Невском проспекте будет проходить парад мотоциклистов, в котором сможет принять участие любой обладатель железного коня. В вечернее время будет проходить концертная программа под названием «Классика из Дворцовой», после чего все присутствующие смогут поучаствовать в гулянках по Адмиралтейской набережной. Там гостей со всех регионов России будут развлекать светомузыкальным представлением «Поющие мосты».
На 27 мая так же запланировано множество развлекательных мероприятий, которые начнутся в 10:00 по местному времени. Вначале по традиции будет возложен букет цветов к памятнику основателя города — Петру I. Посмотреть на это зрелище на Сенаторской площади ввиду Дня города сможет каждый желающий. Затем все веселье перенесётся на Невский проспект, на котором люди будут принимать участие в флешмобе по созданию хештега #315Санкт-Петербург. Так же 27 мая состоится ещё один парад железных конец, но в отличие от 26 мая это будут не мотоциклы, а велосипеды. Они поедут от БЗК «Октябрьский» до парка имени 300-летия города. После на том же Невском проспекте пройдет театральный парад во главе с оркестром. И конечно же в завершение мероприятия в вечернее время у Петропавловской крепости состоится салют в честь 315-летнего Дня Города.
Интересно, что в другом Российском городе — Ярославле, День Города приходится на 26 мая. Если купить билет на самолет, то можно успеть побывать на двух мероприятиях сразу.
Организаторы празднования планируют отметить день рождение города особенно пышно. Уже подготовлена обширная программа, которая должна произвести огромное впечатление на всех присутствующих на праздновании. Развлекательные мероприятия продляться два дня, с 26 по 27 мая.
На площади Островского пройдёт «сладкий» фестиваль, на котором все желающие смогут попробовать разные сорта мороженых и других сладостей. На Невском проспекте будет проходить парад мотоциклистов, в котором сможет принять участие любой обладатель железного коня. В вечернее время будет проходить концертная программа под названием «Классика из Дворцовой», после чего все присутствующие смогут поучаствовать в гулянках по Адмиралтейской набережной. Там гостей со всех регионов России будут развлекать светомузыкальным представлением «Поющие мосты».
На 27 мая так же запланировано множество развлекательных мероприятий, которые начнутся в 10:00 по местному времени. Вначале по традиции будет возложен букет цветов к памятнику основателя города — Петру I. Посмотреть на это зрелище на Сенаторской площади ввиду Дня города сможет каждый желающий. Затем все веселье перенесётся на Невский проспект, на котором люди будут принимать участие в флешмобе по созданию хештега #315Санкт-Петербург. Так же 27 мая состоится ещё один парад железных конец, но в отличие от 26 мая это будут не мотоциклы, а велосипеды. Они поедут от БЗК «Октябрьский» до парка имени 300-летия города. После на том же Невском проспекте пройдет театральный парад во главе с оркестром. И конечно же в завершение мероприятия в вечернее время у Петропавловской крепости состоится салют в честь 315-летнего Дня Города.
Интересно, что в другом Российском городе — Ярославле, День Города приходится на 26 мая. Если купить билет на самолет, то можно успеть побывать на двух мероприятиях сразу.
Источник: Ореанда-Новости
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