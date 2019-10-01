ИА «Ореанда-Новости». Стихия подобралась к северной столице России.

Ураган уже поразил Северную и Восточную Германию, где не обошлось без жертв. Также была задета Чехия, в которой обесточенными остались примерно 20 тысяч домов. Циклон принёс массу разрушений, прерывание железнодорожного и транспортного сообщений. Теперь он находится на северо-западную часть России.

Скорость ветра может достигать 24 метров в секунду и может сопровождаться мощными осадками.

Рекомендовано по возможности оставаться дома, не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями. Самим избегать нахождения вблизи ненадёжных сооружений.

По словам экспертов, стихия начнёт ослабевать уже к ближайшей ночи.