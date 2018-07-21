ИА «Ореанда-Новости». Верховный лидер Исламской Республики сделал своё заявление по переговорам с США, а также рассказал, какие обратные действия могут ожидать Америку в случае вступления санкций в силу.

Сегодня, двадцать первого июля, Сейид Али Хаменеи - верховный лидер Ирана, снова сообщил о том, что Республика не будет вести переговоры с Соединёнными Штатами Америки. Он сказал это во время проведения встречи с руководителем иранского МИДа Мохаммадом Джавадом Зарифом, которая прошла в Тегеране. Духовный руководитель страны также использовал такие фразы, как



«от переговоров с Америкой нет никакой пользы» и «Мы не можем доверять американским заявлениям и даже их подписям (под международными соглашениями)».



Помимо этого Хаменеи заявил, что он поддерживает президента Исламской Республики, который ранее сообщил, что



в случае вступления американских санкций по экспорту иранской нефти в силу, государство, вполне возможно, закроет своими вооружёнными силами Ормузский пролив в Персидском заливе.



Таким образом, проблемы настигнут и государства, которые располагаются в том регионе. Об этом сообщают локальные СМИ.

Во время своего европейского турне, которое подверглось критике президентом США Дональдом Трампом, лидер Исламской Республики Хасан Роухани объявил, что ограничение на транспортировку нефти для Ирана может оказать плохие последствия и для других стран ближневосточного региона, в частности, речь шла также о поставках нефти. Помимо мер об Ормузском проливе, который является одним из важнейших путей торговли горючим веществом, другие способы ответить Америке президент Ирана пока что не озвучил, но намекнул на то, что они есть и вступят в силу при утверждении американских санкций.

Напомним, ранее, восьмого мая, Дональд Трамп сообщил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - соглашения, которое гарантировало Ирану отсутствие санкций при том, что государство прекратит свои ядерные разработки. После выхода из стран «шестёрки», которые также участвовали в этом соглашении (Россия, Великобритания, Китай, Франция, Германия, США), Трамп объявил о возобновлении санкций против ИРИ, а также о том, что вскоре они будут и ужесточены.