ИА «Ореанда-Новости» . Скоростной электропоезд «Сапсан» сбил мужчину около станции Славянка в Санкт-Петербурге вечером 17 февраля. По сообщению местной транспортной прокуратуры, пострадавший скончался на месте.

Трагический инцидент произошёл рядом с остановочным пунктом железнодорожной станции. Соответствующие правоохранительные и надзорные органы, линейное управление министерства внутренних дел на транспорте и специалисты транспортной прокуратуры выясняют все детали и обстоятельство произошедшего.