18.02.2020, 19:49
«Сапсан» насмерть сбил мужчину в Санкт-Петербурге
ИА «Ореанда-Новости». Скоростной электропоезд «Сапсан» сбил мужчину около станции Славянка в Санкт-Петербурге вечером 17 февраля. По сообщению местной транспортной прокуратуры, пострадавший скончался на месте.
Трагический инцидент произошёл рядом с остановочным пунктом железнодорожной станции. Соответствующие правоохранительные и надзорные органы, линейное управление министерства внутренних дел на транспорте и специалисты транспортной прокуратуры выясняют все детали и обстоятельство произошедшего.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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